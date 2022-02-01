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    01 февраля 2022, 07:09

    Российские военнослужащие развернули лагерь на полигоне «Брестский» в Белоруссии

    Минобороны: военнослужащие ВВО развернули лагерь на полигоне «Брестский» в Белоруссии

    Максим Зинкин

    Российские военнослужащие Восточного военного округа развернули лагерь на полигоне «Брестский» в Белоруссии. Об это сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.

    Российские военнослужащие развернули лагерь на полигоне «Брестский» в Белоруссии

    В развертывании полевого лагеря приняли участие мотострелковые подразделения.

    В настоящий момент военные Белоруссии и России приступили к слаживанию войск для дальнейших учений.

    Напомним, учения проводятся в рамках программы «Союзная решимость». Первый этап продлится до 9 февраля, российские войска оборудуют и замаскируют свои боевые точки.

    С 10 по 20 февраля пройдет основной второй этап учений, военные отработают задания противодействию терроризму и по отражению внешней агрессии.

    Практические все действия военных пройдут на полигонах Бресткий, Осиповический, Гожский, Домановский и Обуз-Лесновский.

    Ранее пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс предупредил Белоруссию о решительном ответе западных стран в случае, если ее территорию будут использовать для атаки Украины.