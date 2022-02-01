Российские военнослужащие развернули лагерь на полигоне «Брестский» в Белоруссии

Российские военнослужащие Восточного военного округа развернули лагерь на полигоне «Брестский» в Белоруссии. Об это сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.

В развертывании полевого лагеря приняли участие мотострелковые подразделения.

В настоящий момент военные Белоруссии и России приступили к слаживанию войск для дальнейших учений.

Напомним, учения проводятся в рамках программы «Союзная решимость». Первый этап продлится до 9 февраля, российские войска оборудуют и замаскируют свои боевые точки.

С 10 по 20 февраля пройдет основной второй этап учений, военные отработают задания противодействию терроризму и по отражению внешней агрессии.

Практические все действия военных пройдут на полигонах Бресткий, Осиповический, Гожский, Домановский и Обуз-Лесновский.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс предупредил Белоруссию о решительном ответе западных стран в случае, если ее территорию будут использовать для атаки Украины.