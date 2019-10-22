Российские вертолеты приземлились на бывшую базу США в Сирии. Видео

На кадрах видно, как на военной базе приземляются Ми-8 и Ми-35 Минобороны России. Их встречают сирийские военные.

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Взлетная полоса аэродрома пока не способна принять самолеты из-за разрушений, нанесенных боевиками. Сейчас полосу начали восстанавливать.

В 2014 году аэродром взяли под контроль боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». В 2017 году их выбили оттуда отряды «Сирийских демократических сил», выступающих в коалиции с американскими военными.

Со временем в Табке появилась американская военная база. После того как 7 октября 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военных с севера Сирии, они покинули базу. Аэродром заняли сирийские правительственные войска.