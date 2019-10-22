Российские вертолеты приземлились на бывшей базе США в Сирии

Объект охраняют сирийские военные и отряды, союзные Дамаску.

Турция возобновит операцию в Сирии в течение 35 часов, если курды не уйдут Подробнее

«Наша задача — обеспечить максимальную безопасность аэродрома, защищать его от возможных нападений», — рассказал командир занятого на охране объекта подразделения сирийской армии.

Он напомнил историю аэродрома, построенного 50 лет назад. В 2014 году, во время гражданской войны в Сирии, боевики террористической группировки «Исламское государство»* захватили аэродром и разрушили взлетно-посадочную полосу.

Летом 2017-го оттуда их вытеснили отряды «Сирийских демократических сил» (СДС), оппозиционных Дамаску. Они поддерживали США, в связи с чем под Табкой вскоре появилась американская военная база.

Однако военные из Штатов не захотели ничего восстанавливать. Поэтому сейчас военнослужащим приходится разбирать завалы и убирать обломки разбитой техники.

Турция проводит военную операцию «Источник мира» против курдских отрядов на северо-востоке Сирии с 9 октября. Анкара намерена создать буферную зону, которая превратится в защитный пояс для государственной границы. Туда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

Через четыре дня после этого США приступили к выводу около тысячи американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. Силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою базу 16 октября.

*ИГ/ «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.