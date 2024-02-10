10 февраля 2024, 06:00
Российские ученые смогли очень быстро создать уникальные бронежилеты для бойцов ВС РФ
Глава РАН: российские ученые быстро создали уникальные бронежилеты для СВО
Российские специалисты во время СВО оперативно разработали новые материалы, благодаря которым создают бронежилеты, уникальные по показателям защиты. Об этом заявил глава Российской академии наук Геннадий Красников в беседе с РИА «Новости».
«Очень быстро надо было решить вопрос по бронежилетам», — признался он.
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Красников объяснил, что к бронежилетам предъявляют особенно высокие требования. У них должны быть поразительные свойства защиты при минимальном весе, чтобы осколки и пули не ранили российских бойцов.
Ученые России смогли создать новые материалы с помощью последних научных достижений. Бронежилеты обеспечивают максимальную бронезащиту и мало весят.
«Впечатляющий успех», — отметил Красников.
Ранее стало известно, что в зоне СВО опробуют новейшую антиматериальную винтовку МЦ-572, разработанную в России. Она в четыре раза превзошла показатели точности американской Barrett в сравнительных испытаниях.
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