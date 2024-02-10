Армия 10 февраля 2024, 06:00 Российские ученые смогли очень быстро создать уникальные бронежилеты для бойцов ВС РФ Глава РАН: российские ученые быстро создали уникальные бронежилеты для СВО РИА «Новости»

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Российские специалисты во время СВО оперативно разработали новые материалы, благодаря которым создают бронежилеты, уникальные по показателям защиты. Об этом заявил глава Российской академии наук Геннадий Красников в беседе с РИА «Новости».

«Очень быстро надо было решить вопрос по бронежилетам», — признался он.

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Красников объяснил, что к бронежилетам предъявляют особенно высокие требования. У них должны быть поразительные свойства защиты при минимальном весе, чтобы осколки и пули не ранили российских бойцов.

Ученые России смогли создать новые материалы с помощью последних научных достижений. Бронежилеты обеспечивают максимальную бронезащиту и мало весят.

«Впечатляющий успех», — отметил Красников.

Ранее стало известно, что в зоне СВО опробуют новейшую антиматериальную винтовку МЦ-572, разработанную в России. Она в четыре раза превзошла показатели точности американской Barrett в сравнительных испытаниях.