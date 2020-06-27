Российские Ту-142 совершили полет над Арктикой. Видео

Сегодняшний полет трех дальних противолодочных самолетов Ту-142мк над акваториями Баренцева и Норвежского морей был запечатлен на видео. Его опубликовал официальный аккаунт Министерства обороны на YouTube.

В ведомстве уточнили, что это были плановые полеты, которые совершали строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

На некоторых участках маршрута над Норвежским морем российские самолеты сопровождались истребителями F-16 ВВС Норвегии.

«Еще четыре дальних противолодочных самолета Ту-142мк выполнили полет над нейтральными водами Северной части Тихого океана. На отдельных этапах маршрута сопровождались истребителями F-22 ВВС США», — уточнили в ведомстве.

Самолеты прикрывались истребителями-перехватчиками МиГ-31. В общей сложности, полет занят порядка 11 часов.