Армия 11 апреля 2023, 07:28 Российские танкисты выжили после прямого попадания снаряда в Т-72Б3 «РВ»: танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание в Марьинке, солдаты выжили РИА «Новости»

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Отечественный танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание снаряда в Марьинке. Экипаж бронемашины вернулся на базу без потерь, рассказали военкоры «Русской весны».

Испытанием для танка стал штурм Марьинки. Во время боя подразделение Вооруженных сил Украины нанесло удар. Несмотря на лобовое попадание снаряда, танк остался в строю, а бойцы не пострадали. По словам военкоров, помогла крепкая броня российской боевой машины. Экипаж благополучно вернулся на базу.

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Ранее военные рассказали, как Т-72 уничтожил огневую позицию украинских подразделений в лесу недалеко от Кременной. Глубоко модернизированные танки Т-72Б3М поступили в 126-ю бригаду береговой обороны Крыма летом 2021 года, а в январе 2023 года их получила первая Гвардейская славянская бригада ДНР в зоне проведения спецоперации. Бронемашины оснастили новой динамической защитой, тепловизором, усовершенствованным тепловизионным прицелом.