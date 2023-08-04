Армия 04 августа 2023, 09:24 Российские танкисты уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области РИА «Новости»: танки ВС РФ поразили украинский склад боеприпасов в Херсонской области РИА «Новости»

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Танкисты ВС РФ поразили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области. Этот момент успел запечатлеть беспилотник. Механик-водитель с позывным Золотой рассказал РИА «Новости» детали работы военных.

На кадрах с БПЛА видно, как ВС РФ нанесли точный удар по украинскому складу, после чего поднялся густой столб дыма.

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Механик-водитель указал, что российские танкисты вели стрельбу по заранее выявленной беспилотником локации.

«Нам приходят координаты, выезжаем в точку, рассчитываем все показания и наносим поражение», — объяснил военный.

По его словам, техника, БМП и склады стали для ВС РФ плановыми целями.

«Приходится очень быстро уезжать с места: отработали — и мгновенно уезжаем, чтобы не засекли, потому что жизнь дороже», — уточнил Золотой.

Ранее российские подразделения с помощью артиллерии уничтожили личный состав трех штурмовых бригад ВСУ, планировавших атаку на несколько населенных пунктов Запорожской области.