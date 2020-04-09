    09 апреля 2020, 19:39

    Российские танки защищены от коронавируса — «Уралвагонзавод»

    Ольга Ломакина

    У российских БТР и БМП, которые будут участвовать в параде Победы, есть защита от биологического оружия, а значит, коронавирус им не страшен. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Уралвагонзавода».

    Производитель отметил, что эти машины также защищают и от поражающих факторов ядерного взрыва и химического оружия.

    Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, пояснил, что на бронетехнике есть датчики, которые отмечают признаки применения оружия массового поражения в окружающей среде. После автоматически срабатывает защита. Коронавирус эти датчики могут не зафиксировать, но систему можно привести в действие в ручном режиме. В этом случае отверстия в перегородке моторно-трансмиссионного отделения блокируются, чтобы воздух не попал в боевое отделение с экипажем. В таких условиях можно работать сутки.

    Сайт «Утро.ру» отметил, что машины на параде движутся с открытыми люками и пока не известно, будут ли «задраивать» их в сложившихся условиях.