Производитель отметил, что эти машины также защищают и от поражающих факторов ядерного взрыва и химического оружия.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, пояснил, что на бронетехнике есть датчики, которые отмечают признаки применения оружия массового поражения в окружающей среде. После автоматически срабатывает защита. Коронавирус эти датчики могут не зафиксировать, но систему можно привести в действие в ручном режиме. В этом случае отверстия в перегородке моторно-трансмиссионного отделения блокируются, чтобы воздух не попал в боевое отделение с экипажем. В таких условиях можно работать сутки.

Сайт «Утро.ру» отметил, что машины на параде движутся с открытыми люками и пока не известно, будут ли «задраивать» их в сложившихся условиях.