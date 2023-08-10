Армия 10 августа 2023, 12:46 Российские танки от спутниковой и авиаразведки защитит «Накидка» Замглавы Ростеха: спецпокрытие «Накидка» защитит танки РФ от спутниковой и авиаразведки РИА «Новости»

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Российские танки защищены от спутниковой и авиационной разведки. Для этого создали спецпокрытие «Накидка», рассказал в беседе с РИА «Новости» первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.

«Это реальное противоядие от спутниковой и авиационной разведки. Его создало предприятие „Калашникова“ — „НИИ стали“», — сообщил он.

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По словам Артякова, специальный материл снижает заметность танков и другой боевой техники и защищает от обнаружения радиолокационными и тепловизионными приборами. Коме того, окрас «Накидок» специалисты выполнили так, что они обеспечивают оптическую маскировку.

Замглавы Ростеха выразил уверенность, что танки и БМП в будущем будут укомплектованы этим защитным материалом. «Калашников» начал поставлять «Накидки» для маскировки боевых машин в конце июля, писал ТАСС.

Ранее российские ученые создали материал, делающий дроны невидимыми для РЭБ. Кроме того, специалисты намерены внедрить специальные устройства связи, которые будут передавать данные при помощи фотонов, а не радиоволн.