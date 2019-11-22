  • Российские танки оснастят для ведения боев в городе

    22 ноября 2019, 04:15

    Кирилл Фролов

    В 2020 году в российскую армию поставят танки и БМП, предназначенные для ведения боев в городской среде. Об этом «Известиям» рассказал начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Сергей Бибик.
    Российские танки оснастят для ведения боев в городе

    По его словам, опыт, приобретенный в локальных вооруженных конфликтах, позволил ведомству создать современные комплекты дополнительной защиты к серийным танкам и БМП «для их действий на урбанизированной местности».

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    В следующем году «комплекты уже поставят в войска».

    Генерал добавил, что в 2020 году на вооружение будет принято 15 образцов бронетанковой и автомобильной техники.

    «По своим характеристикам они не уступают зарубежным аналогам, а по ряду параметров их превосходят», — отметил он.

    В частности, в войска поступят грузовики «Мотовоз-М» и «Торнадо-У», на которые можно будет установить различные виды вооружений.

    Кроме того, по словам Бибика, в 2021 и 2022 годах будет создана «линейка подвижных унифицированных ремонтных мастерских и эвакомашин». Это позволит оптимизировать существующий парк для ремонта техники и эвакуации раненых.