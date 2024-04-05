Армия 05 апреля 2024, 16:14 Российские танки начали серийно оснащать средствами РЭБ против украинских дронов «Уралвагонзавод» начал серийно оснащать танки системами РЭБ против дронов РИА «Новости»

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Отечественные танки начали серийно оснащать системами радиоэлектронной борьбы против украинских БПЛА. Об этом сообщила газета «Уралвагонзавода».

Авторы публикации объяснили, что новый спектр производственных задач связан с реализацией нововведений в плане технического оснащения боевых машин. Специалисты проводят установку комплекса средств снижения заметности.

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«Бронеизделия комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы, направленными на противодействие беспилотным летательным аппаратам», — подчеркнули в статье.

«Уралвагонзавод» выполнил государственный оборонный заказ в полном объеме по итогам марта.

Накануне стало известно, что российские предприятия запустят серийное производство комплекса радиоэлектронной разведки «Грань». Система увеличивает скорость работы звена РЭБ.

Ранее волонтеры разработали для бойцов новую систему подавления беспилотников. Новинка получила название «Орнитолог-1М+».