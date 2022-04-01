Российские связисты рассказали об особенностях работы во время спецоперации

Главная задача российских военных связистов в том, чтобы обеспечить беспрерывную связь между подразделениями, всеми видами и родами войск, рассказал начальник одной из станций. Проблем в этом нет — за время службы специалисты оттачивали свои навыки. Все отработано до автоматизма.

«За время службы было множество учений, мы каждый день оттачивали навыки, и сейчас нет никаких трудностей и проблем, потому что это все отработано до автоматизма. То есть мы четко действуем в условиях как боевых, так и при несении дежурств. Никаких сложностей нет», — пояснил военнослужащий в комментарии телеканалу «Звезда».

Во время дежурств в ходе спецоперации связисты ведут постоянный мониторинг связи, обеспечивают беспрерывный сигнал высокого качества, чтобы не было ни обрывов, ни задержек.

«В каждой местности есть отличительные особенности при настройке связи. Соответственно с этим подбираются определенные частоты, на которых радиостанция осуществляет беспрерывную работу», — уточнил еще один военнослужащий.