Российские Су-35 перехватили израильские самолеты в Сирии

По данным сайта, речь, вероятно, идет о двух Су-35 — эти самолеты вылетели с российской авиабазы Хмеймим незадолго до перехвата.

Армия Израиля ударила по десяткам объектов в Сирии Подробнее

Израильские истребители, предположительно, намеревались нанести удары по сирийской авиабазе Тифор (Т-4) в провинции Хомс.

По информации порта, Иран мог перебросить на базу свои средства противовоздушной обороны.

8 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна возглавляет «глобальные усилия против Ирана». В ноябре сообщалось о нескольких ракетных обстрелах израильской территории со стороны иранских военных. Обстрелы велись в том числе с сирийской территории. Израильские ВВС в ответ наносили удары по иранским объектам в Сирии.