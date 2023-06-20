Армия 20 июня 2023, 08:29 Российские Су-34 получили защиту от радиоэлектронной борьбы в зоне спецоперации Источник РИА «Новости»: самолеты Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ РИА «Новости»

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Российские бомбардировщики Су-34 получили для применения в зоне спецоперации защиту от средств радиоэлектронной борьбы противника. Об этом сообщил РИА «Новости» информированный источник.

Он пояснил, что, когда фронтовые бомбардировщики выпускают управляемые бомбы по позициям ВСУ, то попадают в зону досягаемости для средств РЭБ противника.

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«Приняты технические меры по защите систем Су-34, применяемых в СВО, от средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и западного производства», — отметил источник.

Он не конкретизировал, о каких мерах идет речь, но обратил внимание на их эффективное противодействие РЭБ противника.

В начале мая Су-34 накрыл пункт дислокации иностранных наемников ВСУ в Харьковской области управляемыми бомбами. Модуль коррекции и планирования в них крепится к свободнопадающей бомбе, делая ее управляемой.