Российские Су-30 сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Минобороны РФ: истребители Су-30 сопроводили два бомбардировщика США над акваторией Черного моря
Два истребителя Су-30 поднимались в воздух для сопровождения американских стратегических бомбардировщиков B-1B над акваторией Черного моря, приближавшихся к границе РФ. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной, написало РИА «Новости».
Самолеты Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и ПВО Черноморского флота были подняты в воздух для опознавания воздушных целей и недопущения нарушений государственной границы. Экипажи идентифицировали два бомбардировщика B-1B, после чего взяли их на сопровождение.
Российские летчики проследили за тем, чтобы военные самолеты США не нарушали границу. Как только бомбардировщики развернулись, Су-30 вернулись на аэродром базирования.
В Минобороны РФ подчеркнули, что полет истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее, 17 октября, российский МиГ-31 сопроводил американский B-1B над Японским морем. Бомбардировщик приближался к границе России. Нарушений допущено не было.