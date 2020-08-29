Российские Су-27 перехватили бомбардировщик ВВС США над Балтикой

Бомбардировщик заметили 28 августа над нейтральными водами Балтийского моря, писал «Царьград». Для его опознавания вылетели два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

«Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировали его как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США», — сообщили в центре.

Бомбардировщик ВВС США не нарушил границы России. Вскоре он развернулся в сторону от госграницы. После этого Су-27 вернулись на аэродром базирования.

В Центре отметили, что весь полет российских истребителей проходил строго в соответствии с международными правилами.

Ранее на перехват самолета-разведчика ВВС США над Черным морем поднимался российский истребитель Су-30СМ из состава сил Южного военного округа. После того как иностранный разведчик развернулся от границы РФ, Су-30СМ вернулся на свой аэродром.

За день до этого Су-30СМ также поднимался над водами Черного моря. С близкого расстояния российский экипаж опознал самолеты-разведчики Atlantiс-II ВМС Франции и Sentinel-R1 ВВС Великобритании. Вскоре иностранные самолеты скорректировали свой маршрут.