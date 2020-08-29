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    29 августа 2020, 10:34

    Российские Су-27 перехватили бомбардировщик ВВС США над Балтикой

    Алена Макаренко

    Российские истребители Су-27 поднялись в небо, чтобы перехватить и сопроводить американский стратегический бомбардировщик В-52Н над Балтийским морем. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
    Российские Су-27 перехватили бомбардировщик ВВС США над Балтикой

    Бомбардировщик заметили 28 августа над нейтральными водами Балтийского моря, писал «Царьград». Для его опознавания вылетели два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

    «Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировали его как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США», — сообщили в центре.

    Бомбардировщик ВВС США не нарушил границы России. Вскоре он развернулся в сторону от госграницы. После этого Су-27 вернулись на аэродром базирования.

    В Центре отметили, что весь полет российских истребителей проходил строго в соответствии с международными правилами.

    Ранее на перехват самолета-разведчика ВВС США над Черным морем поднимался российский истребитель Су-30СМ из состава сил Южного военного округа. После того как иностранный разведчик развернулся от границы РФ, Су-30СМ вернулся на свой аэродром.

    За день до этого Су-30СМ также поднимался над водами Черного моря. С близкого расстояния российский экипаж опознал самолеты-разведчики Atlantiс-II ВМС Франции и Sentinel-R1 ВВС Великобритании. Вскоре иностранные самолеты скорректировали свой маршрут.

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