Российские Су-25 приняли участие в учениях на границе с Афганистаном

Штурмовик Су-25 принял участие в военных учениях России, Таджикистана и Узбекистана. Он обеспечил огневую поддержку мотострелковых и танковых подразделений.

Военные учения проходят на полигоне Харб-Майдон в 20 километрах от Афганистана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

«Летчики вылетели с аэродрома Гиссар и нанесли групповые авиационные удары с применением более 350 неуправляемых авиационных ракет С-8 класса „воздух-поверхность“ по мишеням, имитирующим колонну легкобронированной техники и скопление живой силы незаконного вооруженного формирования», — сообщили в пресс-службе.

Авиационные удары наносились на скоростях от 650 до 700 километров в час и на высотах от 50 до 2,5 тысячи метров. Летчики отработали элементы сложного пилотирования и выполнили уход из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника.

Всего в учениях участвуют 2,5 тысячи военнослужащих, из которых 1,8 тысячи служат в российской армии. Основу российского воинского контингента на учениях составляют подразделения 201-й военной базы.