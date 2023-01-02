Армия 02 января 2023, 11:37 Российские стратегические самолеты задействуют в спецоперации Командующий Кобылаш анонсировал участие российских стратегических самолетов в СВО РИА «Новости»

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Российские стратегические самолеты примут участие в специальной военной операции на Украине в 2023 году. Об этом заявил командующий дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, которого процитировало Минобороны РФ.

«В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки спланировано применение авиационных средств поражения», — отметил генерал-лейтенант.

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По словам Кобылаша, в ходе участия дальней авиации в СВО армия планирует решать задачи по совершенствованию навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия.

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Он обратил внимание, что все поставленные задачи предполагают напряженную и кропотливую работу, но их выполнят с высоким качеством.

Удар по Украине 30 декабря со стороны российских войск остановил производство военной техники и переброску войск ВСУ.