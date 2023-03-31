Армия 31 марта 2023, 07:08 Российские спецназовцы накрыли группу ВСУ потоком снарядов из разных орудий «РВ»: спецназ России прицельным огнем устроил военнослужащим ВСУ «Судный день» РИА «Новости»

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Военнослужащие 24-й отдельной бригады специального назначения Вооруженных сил России устроили противнику в зоне проведения спецоперации «Судный день». Они накрыли группу украинских военных прицельным огнем из орудий разного типа, многие погибли, рассказала «Русская весна».

Где именно происходил бой, военкоры не уточнили. Спецназовцы из Новосибирска вычислили местонахождение группы военнослужащих Вооруженных сил Украины и открыли по ним огонь. Они обстреляли противника одновременно их минометов, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами.

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«Наши спецназовцы устроили „Судный день“ для ВСУ. <…> Выявленная вражеская группа накрыта прицельным огнем и значительно поредела», — сказал автор статьи.

Российские военные также отразили попытку ВСУ прорваться на Угледарском направлении. Украинские военные решили устроить разведку боем, хотя обычно, по словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, на этом направлении ведут позиционные бои.