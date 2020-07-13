Российские специалисты создали легкий скоростной броневик «Стрела»

Специалисты Военно-промышленной компании создали новый отечественный броневик «Стрела». Он настолько легкий, что его можно транспортировать на внешней подвеске вертолета.

«В инициативном порядке в кратчайшие сроки конструкторами ООО „Военно-промышленная компания“ была разработана и предложена концепция по созданию автомобилей легкого класса», — рассказал ТАСС генеральный директор компании Александр Красовицкий.

По его словам, броневик пока в единственном экземпляре — это экспериментальный образец.

Вес новинки — всего 4,7 тонны, это мало для для такого типа автомобилей. Поэтому машину можно назвать по-настоящему уникальной — из-за легкого веса ее можно перебрасывать на подвеске военных вертолетов типа Ми-8.

Помимо этого, броня защитит от различных пуль и выдержит взрывные устройства до двух килограммов в тротиловом эквиваленте.

Сам автомобиль может разгоняться до 155 километров в час. В салоне машины, в зависимости от модификации, могут разместиться до восьми человек, включая водителя. Броневик полностью состоит из российских деталей, подчеркнули разработчики.