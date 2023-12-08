Армия 08 декабря 2023, 13:43 Российские солдаты развеяли миф о западной военной технике — Путин Путин: бойцы ВС России развеяли миф о неуязвимости техники Запада РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бойцы Вооруженных сил России во время проведения спецоперации развеяли миф о неуязвимой западной военной технике. Президент Владимир Путин сказал об этом на вручении медали «Золотая звезда» Героям России.

Подвиги российских военных, по словам главы государства, поражают, и ими гордится вся страна. Они уничтожили танки и другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства

Реклама

«Полностью развеяли миф об их неуязвимости», — заявил президент.

Владимир Путин сказал, что получившие медали военнослужащие проявили исключительную доблесть. Он поблагодарил их за службу. Президент выразил уверенность, что бойцы ВС России достигнут поставленных целей.

Вручение наград прошло в Георгиевском зале Кремлевского дворца. На мероприятие пригласили более 200 человек, в том числе Героев Советского Союза, кавалеров ордена Святого Георгия и других выдающихся офицеров.