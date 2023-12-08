08 декабря 2023, 13:43
Российские солдаты развеяли миф о западной военной технике — Путин
Путин: бойцы ВС России развеяли миф о неуязвимости техники Запада
Бойцы Вооруженных сил России во время проведения спецоперации развеяли миф о неуязвимой западной военной технике. Президент Владимир Путин сказал об этом на вручении медали «Золотая звезда» Героям России.
Подвиги российских военных, по словам главы государства, поражают, и ими гордится вся страна. Они уничтожили танки и другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства
Реклама
«Полностью развеяли миф об их неуязвимости», — заявил президент.
Владимир Путин сказал, что получившие медали военнослужащие проявили исключительную доблесть. Он поблагодарил их за службу. Президент выразил уверенность, что бойцы ВС России достигнут поставленных целей.
Вручение наград прошло в Георгиевском зале Кремлевского дворца. На мероприятие пригласили более 200 человек, в том числе Героев Советского Союза, кавалеров ордена Святого Георгия и других выдающихся офицеров.
Награды
Военные
Оружие
Владимир Путин
Армия
Реклама
Реклама