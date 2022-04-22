Полный архив данных о сотрудниках управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Херсонской области попал в руки российских силовиков, сообщила «Газета.ru». В числе прочих — досье бойцов отряда «Альфа».

Источник журналистов рассказал, что личные дела бойцов были обнаружены в процессе выявления оставшихся в Херсонской области диверсионно-разведывательных групп.

Он отметил, что главной находкой стали досье на 14 сотрудников спецподразделения отдела центра спецопераций «Альфа». Эти бойцы, по информации самих же украинских силовиков, устраивают диверсии на неподконтрольных Украине территориях и руководят законспирированными группами.

Ранее МВД Луганской Народной Республики удалось предотвратить диверсию в селе Цуповка Харьковской области. Они нашли схрон с российской формой, «коктейлями Молотова» и боеприпасами. Тем временем постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов предупредил о готовящемся нападении на Одессу — украинские спецслужбы хотят устроить расправу над мирными жителями и обвинить в ней российских солдат.