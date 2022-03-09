Российские саперы обезвредили снаряды в украинской деревне по просьбе жителей

Российские саперы разминируют снаряды в украинских деревнях. Люди сами обращаются за помощью к военным из РФ, поскольку у некоторых из них неразорвавшиеся боеголовки оказались прямо возле жилья. Один из таких снарядов удалось обезвредить во дворе жилого дома в Черниговской области на Украине.

О произошедшем рассказал корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин. Он побывал в самой деревне и смог заснят то, в какой опасной близости снаряды находились от жилых построек. Когда жители украинских деревень видят российскую колонну, они заранее выходят из своих домов и встречают российских саперов.

После того, как в деревне в Черниговской области был произведен осмотр, выяснилось, что во всем населенном пункте есть неразорвавшиеся снаряды. В некоторых местах они попали в поле, где летом будет пастись скот. Но это еще не самое опасное — у некоторых жителей снаряды находятся прямо в огородах.

Ранее сообщалось, что российские военные продолжили наступление широким фронтом на Украине и установили контроль над населенными пунктами Малая Токмачка, Марфополь, Ремовка, Новокарловка, Орлинское, Володино и Малиновка.