Российские самолеты с гумпомощью Сербии сняли на видео

На военном аэродроме Чкаловский готовятся к переброске в Сербию восемь врачебно-сестринских бригад, оснащенных современным медицинским оборудованием. На кадрах показали наклейку на фюзеляже Ил-76 с двумя сердцами в цветах российского и сербского флагов и надписью: «Из России с любовью».

В Сербию полетят и специалисты радиационной, химической и биологической защиты. Они будут заниматься дезинфекцией транспорта и зданий и анализировать патогенные материалы. Переброску людей и оборудования планируют осуществить за 11 рейсов.

2 апреля Россия направила военный самолет Ан-124 с защитными масками и медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом в США. Россияне сейчас работают и в Италии, которая понесла большие человеческие потери от COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии из-за разгула нового коронавируса из Китая. Во всем мире инфекцию уже подхватили более миллиона человек. В России 4149 заразившихся.