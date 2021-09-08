В Белоруссию прибыли самолеты Су-30СМ Воздушно-космических сил России. Они направились туда в рамках создания совместного учебно-боевого центра подготовки ВВС и войск ПВО двух стран.

«На аэродром Барановичи (Брестская область) для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России прибыли самолеты Су-30СМ ВКС России. Планируется, что авиаторы будут нести совместное боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства», — сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Решение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки вооруженных сил двух стран приняли 5 марта 2021 года. Это произошло во время переговоров руководителей оборонных ведомств России и Белоруссии Сергея Шойгу и Виктора Хренина, которые прошли в Москве.

В конце августа в Минске заявили, что в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск России. Они должны были заняться формированием учебно-боевого центра подготовки ВВС и войск ПВО.