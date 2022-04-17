Российские ракеты уничтожили склады боеприпасов и топлива ВСУ

Российские войска высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили хранилища топлива и боеприпасов украинской армии около городов Барвенково и Доброполье Харьковской и Донецкой областей. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 113 объектам украинских вооруженных сил. В результате уничтожены четыре пункта управления, четыре артиллерийские батареи и 103 опорных пункта сосредоточения живой силы противника.

С начала проведения специальной операции Украина лишилась 136 самолетов, 471 беспилотников, 249 зенитных ракетных комплексов, 2308 танков и бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 998 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2171 единица военной автомобильной техники.

Сегодня же российские средства противовоздушной обороны поразили в воздухе два украинских истребителя МиГ-29.