Армия 13 марта 2023, 03:56 Российские ракеты «Кинжал» напугали США своей неуязвимостью WP: использование ракет «Кинжал» на Украине напугало США из-за отсутствия аналогов Пресс-служба Минобороны

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Применение Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» в рамках спецоперации на Украине напугало США и их союзников, так как на вооружении Штатов нет аналогов этого оружия. Об этом написало издание The Washington Post.

«Использование гиперзвуковых ракет усилило тревогу в США и продемонстрировало, что Россия обладает трудноперехватываемым оружием с ядерным потенциалом», — говорится в материале.

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Гиперзвуковые ракеты обладают высокой маневренностью на скорости в пять раз превышающей скорость звука, что делает их неуязвимыми для систем противоракетной обороны. «Кинжалами» оснащают истребители-перехватчики МиГ-31К.

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Применение ВС РФ «Кинжалов» на Украине усиливает давление на США, считают авторы материала. Штатам пока не удалось разработать аналог, что делает западные страны более уязвимыми.

Россия ответила Украине за террористические акции в Брянской области. Для ударов использовали гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Ракеты поразили ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, включая предприятия оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающие их энергетические объекты, сообщили в Минобороны России.