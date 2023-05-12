Армия 12 мая 2023, 15:38 Российские ракетоносцы Ту-95МС совершили полет над Чукотским морем Минобороны: 2 ракетоносца Ту-95МС выполнили 13-часовой плановый полет над Чукотским морем

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Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря. Об этом сообщило Минобороны России.

«Продолжительность полета составила более 13 часов», — уточнили в ведомстве.

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Во время планового полета над акваторией Чукотского моря стратегические ракетоносцы сопровождали истребители МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России. Экипажи Ту-95МС дозаправляли самолеты топливом в воздухе.

В Минобороны подчеркнули, что ВКС России строго соблюдают международные правила использования воздушного пространства во время всех полетов.

Ранее два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Его продолжительность составила более 14 часов. Экипажи ракетоносцев дозаправлялись в воздухе днем и ночью.