Российские ракетоносцы пролетели над Баренцевым и Норвежским морями. Видео

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями. Полет прошел в плановом режиме, сообщили в Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. <...> Продолжительность полета составила более восьми часов», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что экипажи самолетов МиГ-31 морской авиации ВМФ России обеспечивали истребительное сопровождение. При этом в Минобороны подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно пролетают над нейтральными водами — в Северной Атлантике, Арктике, Черном и Балтийском морях, а также в Тихом океане.

Ранее Министерство обороны опубликовало видео одновременного всплытия трех российских атомных подлодок из-подо льда во время учений в Арктике. Этот ролик восхитил японцев — его просмотрели несколько десятков тысяч раз.