Российские ПВО сбили самолет с западным оружием для Украины

Средства противовоздушной обороны России в районе Одессы сбили украинской военно-транспортный самолет с крупной партией вооружения, которое передали Украине страны Запада. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также в течении дня российские ПВО уничтожили два украинских беспилотника над городом Лозовая и поселком Веселая.

Высокоточные ракеты воздушного базирования в течении дня поразили 15 военных объектов Украины. В том числе шесть мест сосредоточения украинской боевой техники и семь опорных войсковых пунктов.

«В результате ударов убиты и ранены более 320 украинских военнослужащих, уничтожено 23 единицы бронетехники и семь автомобилей различного назначения», — перечислил Конашенков.

Авиация Воздушно-космических войск нанесла удары по 67 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

Ракетные войска поразили 274 опорных пункта и районов сосредоточения живой силы противника, 24 пункта управления и два полевых хранилища топлива украинских войск.

Всего с начала проведения специальной военной операции Украина потеряла 134 самолета, 460 беспилотника, 246 зенитных ракетных комплексов, 2269 танков и бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 987 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2158 единиц военной автомобильной техники.