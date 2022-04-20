Две тактические ракеты «Точка-У» удалось сбить в воздухе российскими ПВО. Это произошло в районах населенных пунктов Скилеватое и Донецкое. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Подвысокое, Чистоводовка, Яковенково, Покровское сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Также в районах Донецкое и Скилеватое сбиты в воздухе две тактические ракеты „Точка-У“», — сказал официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Также в ведомстве сообщили, что за ночь ВКС России поразили 73 военных объекта Украины. В частности, четыре склада боеприпасов. ВС РФ уничтожили до 40 человек личного состава ВСУ и семь единиц техники высокоточными ракетами в районах населенных пунктов Нововоронцовка и Киселевка.

Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили свыше 900 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы ВСУ, в общей сложности ударам подверглось более 1500 объектов.