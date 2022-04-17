Российские ПВО сбили два украинских МиГ-29

Российские военные средствами противовоздушной обороны сбили находящиеся в воздухе два украинских истребителя МиГ-29 в Харьковской области. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что истребители сбили в районе сел Федоровка и Заводы Харьковской области. Также в районе села Преображенское подбили украинский беспилотник.

Конашенков подчеркнул, что оперативно-тактическая авиация уничтожила 44 военных объекта Украины. В том числе в городе Авдеевка два командных пункта и локатор наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300.

В районах сел Завгороднее и Протопоповка российские самолеты нанесли удар по трем складам ракетно-артиллерийского вооружения. Также поражены 23 места сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

Накануне российские средства ПВО сбили летящий в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет с крупной партией вооружения, которые передали Киеву страны Запада.