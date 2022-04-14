facebook_pixel
    14 апреля 2022, 06:12

    Российские подлодки отработали в Японском море удар по противнику

    Тихоокеанский флот провел в Японском море учения с использованием ракет «Калибр»

    Екатерина Виславская

    Учения в Японском море провели военные Тихоокеанского флота. Они отработали удар по условному противнику с двух подводных лодок — «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», сообщил телеканал «Звезда».

    Российские подлодки отработали в Японском море удар по противнику

    Мишенью послужил специальный морской щит — имитация надводного корабля. Российские военные поразили его крылатыми ракетами «Калибр». Учения прошли успешно.

    Высокоточные крылатые ракеты «Калибр» активно применяются российскими военными. Накануне с их помощью были уничтожены объекты военной инфраструктуры Украины, еще раньше — зенитно-ракетные комплексы С-300 и база ремонта военной техники.