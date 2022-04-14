Российские подлодки отработали в Японском море удар по противнику

Учения в Японском море провели военные Тихоокеанского флота. Они отработали удар по условному противнику с двух подводных лодок — «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», сообщил телеканал «Звезда».

Мишенью послужил специальный морской щит — имитация надводного корабля. Российские военные поразили его крылатыми ракетами «Калибр». Учения прошли успешно.

Высокоточные крылатые ракеты «Калибр» активно применяются российскими военными. Накануне с их помощью были уничтожены объекты военной инфраструктуры Украины, еще раньше — зенитно-ракетные комплексы С-300 и база ремонта военной техники.