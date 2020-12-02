Российские миротворцы разминировали школу в Степанакерте

Российские миротворцы продолжают разминирование социальных объектов в Нагорном Карабахе. В частности, специалисты очистили от взрывоопасных объектов территорию школы № 10 в Степанакерте.

«Российскими военнослужащими Центра гуманитарного разминирования проведена проверка школы и прилегающей территории на наличие взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что помимо этого, были проведены работы по восстановлению электричества, теплоснабжения, а также безопасной доставки необходимого школьного имущества и материальных средств. В ближайшее время после проверки будут открыты и другие образовательные учреждения.

Российское инженерное подразделение уже разминировало в Нагорном Карабахе более 34 гектаров местности и около 12 километров дорог. Кроме того, было проверено более 110 домов и социальных объектов, а также уничтожено 1077 взрывоопасных предметов.

Несколько дней назад американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян призвала помочь детям из Нагорного Карабаха. Она приняла участие в благотворительной акции по сбору гуманитарной помощи для детей-беженцев, уточняет Ura.ru.