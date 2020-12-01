Российские миротворцы ликвидировали тысячу боеприпасов в Нагорном Карабахе

«Российские миротворцы провели очистку от взрывоопасных предметов на участке местности в Лачинском коридоре и обеспечили безопасность работы ремонтных бригад по восстановлению высоковольтной линии электропередач, разрушенной во время боевых действий», — говорится в сообщении.

После того, как миротворцы обнаруживают боеприпас, его вывозят на специально оборудованный полигон. Там его уничтожают. Однако мины, которые невозможно эвакуировать, ликвидируются на месте с соблюдением всех мер безопасности.

По данным ведомства, в Карабахе уже очищено от взрывоопасных предметов более 29 гектаров местности и около 10 километров дорог, а также проверено более 100 домов. Всего за это время обезврежено около тысячи боеприпасов.

Кроме того, российские миротворцы за минувшие сутки помогли восстановить три опоры линий электропередач, 1,2 тысячи метров газопровода, более 1,5 тысячи метров линий связи, а также две трансформаторных подстанции.