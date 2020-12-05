Российские миротворцы использовали робота для разминирования Степанакерта

Впервые для разминирования окраин Степанакерта российские миротворцы использовали робота. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В районе села Ходжалы миротворцы обследовали и разминировали около восьми гектаров территории и около 4,8 гектара вдоль дороги Шуша — Лысогорский с помощью робототехнического комплекса «Уран-6». Найденные предметы вывозят и уничтожают на специально оборудованном полигоне.

«Обнаружено 35 боеприпасов. Их вывезли для уничтожения», — рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

Российские миротворцы с начала работ в Нагорном Карабахе разминировали почти 50 гектаров территорий и 17 километров дорог. Обезвредили более 1150 боеприпасов.

В Нагорный Карабах, как сообщал сайт RT, вернулись более 28 тысяч беженцев. Для помощи им Министерство обороны развернуло полевой госпиталь. Жителей Нагорного Карабаха ежедневно принимают свыше 100 российских военных медиков: военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, стоматологи, эпидемиологи. К врачам в основном обращаются из-за обострения заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы.