Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России нанесла удары по военным объектам Украины — складам боеприпасов, ротным опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы и техники. До 310 человек личного состава ВСУ уничтожены.

Всего авиация поразила 27 военных объектов, уточнило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Среди них — три склада боеприпасов в районах Кузьминовка, Звановка и Северск Донецкой Народной Республики, а также семь ротных опорных пунктов и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники», — уточнили в ведомстве.

В результате ударов российские военные уничтожили до 310 противников, 27 единиц вооружения и военной техники. В районе Северска поразили украинский ЗРК «Оса-АКМ».

Высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России ударили по 31 району сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и складу боеприпасов рядом с Попасной.