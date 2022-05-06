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    06 мая 2022, 20:42

    Российские летчики уничтожили около 300 человек личного состава ВСУ

    Минобороны: ВКС России уничтожили до 310 человек личного состава ВСУ

    Александра Ломейко

    Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России нанесла удары по военным объектам Украины — складам боеприпасов, ротным опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы и техники. До 310 человек личного состава ВСУ уничтожены.

    Всего авиация поразила 27 военных объектов, уточнило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

    «Среди них — три склада боеприпасов в районах Кузьминовка, Звановка и Северск Донецкой Народной Республики, а также семь ротных опорных пунктов и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники», — уточнили в ведомстве.

    В результате ударов российские военные уничтожили до 310 противников, 27 единиц вооружения и военной техники. В районе Северска поразили украинский ЗРК «Оса-АКМ».

    Высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России ударили по 31 району сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и складу боеприпасов рядом с Попасной.