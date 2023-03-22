Армия 22 марта 2023, 19:51 Российские летчики рассказали о перехвате американского беспилотника Reaper Российский летчик Вавилов рассказал о перехвате американского БПЛА Reaper

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Отечественные истребители Су-27 маневрировали рядом с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 Reaper над Черным морем, чтобы дрон перестал выполнять свою задачу. Об этом поведал летчик-истребитель майор Василий Вавилов, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Он пояснил, что вместе с другими летчиками находился на дежурстве по противовоздушной обороне. Вавилов получив команду на вылет, после чего два экипажа отправились на перехват беспилотника, который летел с выключенными транспондерами в сторону российской границы.

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«Сблизились с этим летательным аппаратом, произвели опознавание его и выполняли маневры по принуждению его к отказу от выполнения своей задачи», — отметил Вавилов.

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Еще один майор Сергей Попов добавил, что пилоты не применяли оружие и не контактировали с MQ-9.

В среду, 22 марта, глава Минобороны России Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам Су-27, которые не допустили пересечения американским БПЛА MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного на время спецоперации.