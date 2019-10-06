Российские летчики пролетят над Швейцарией, Чехией и Словакией

В ходе инспекции российские специалисты посетят учебные полигоны и получат информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях. В Швейцарии и Чехии площадь изучаемой территории составит 16 тысяч квадратных километров.

Кроме того, российские наблюдатели вылетят с аэродрома Слияч на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Словакии. Дальность полета составит 1170 километров.

В ответ, в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Германии и США выполнит наблюдательный полет над территорией России. В ходе полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Договор по открытому небу 23 государства, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году. Россия ратифицировала документ в мае 2001 года. Сейчас его участниками являются 34 государства. Все они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.