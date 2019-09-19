Российские летчики отработали полет на Су-27 в Крыму. Видео

Российские военные отработали маневрирование на самолете Су-27. Полеты прошли в в крымском каньоне недалеко от плато Мангуп. Видео с истребителем опубликовал в Instagram один из очевидцев.

«Первый раз вижу что бы так сушка маневрировала в горах», — написал автор ролика.

На кадрах видно, что Су-27 на большой скорости пролетает среди гор, а затем поднимается выше.

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Как пишет «Крыминформ» со ссылкой на руководителя отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексея Рулева, полет российских летчиков пыл плановым и осуществлялся в качестве тренировки.

«Пилоты отрабатывают полеты с элементами простого пилотажа в условиях горной местности. Занятия будут продолжаться в течение месяца», — отметил он.

Су-27 является российским сверхзвуковым тяжелым истребителем. В 1981 году аппарат был снят с производства, но эксплуатируется до сих пор. Самолет может развивать максимальную скорость до 2,5 тысяч километров в час и находиться в воздухе при любых погодных условиях.