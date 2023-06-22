Армия 22 июня 2023, 10:03 Российские корветы и фрегаты решили оснастить ракетами «Циркон» Главком ВМФ заявил о планах оснастить ракетами «Циркон» российские корветы и фрегаты Пресс-служба Минобороны

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Новые российские корветы и фрегаты вооружат гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Такое заявление сделал главком Военно-морского флота (ВМФ) РФ Николай Евменов в интервью РИА «Новости».

«Строящиеся и закладываемые корабли типа фрегат будут вооружены „Цирконами“. Корветы тоже», — сказал он во время Международного военно-морского салона в Кронштадте.

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Однако отказываться от крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» Военно-морской флот тоже не намерен. Ведь они доказали свою надежность, подчеркнул Евменов.

Глава государства Владимир Путин еще в феврале заявил, что массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон» в ВС России начнутся уже в этом году.

Накануне президент сказал, что Россия и дальше будет развивать ядерную триаду. Ведь именно она является главной гарантией военной безопасности страны.