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    31 июля 2021, 21:50

    Российские корабли проследили за действиями украинских катеров в Азовском море

    Ирэна Вороник

    Российские боевые корабли отреагировали на действия украинских катеров, которые проводили учения по противодесантной обороне на побережье Азовского моря. Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины.

    Российские корабли проследили за действиями украинских катеров в Азовском море

    В Азовском море проходили украинские учения. В ней участвовали Мариупольский отряд Морской охраны и подразделения Военно-морских сил ВСУ. Ночью корабли и катера вышли в море. Они провели тренировку по безопасности, обследованию территории и огневой поддержке с моря.

    Корабли и катера отрабатывали предупредительную стрельбу, а также ликвидацию подводной мины. Когда суда прибыли на место будущих учений, отряды заметили, что к ним приближается российский корабль. Это было судно береговой охраны пограничной службы России.

    «Несмотря на частые провокации российской стороны в акватории Азова, участники учений были готовы реагировать на изменения обстановки. Однако „недружественные соседи“ легли в дрейф и следили за происходящим на расстояния около шести морских миль», — говорится в сообщении службы.

    В конце июня британский эсминец Defender без предупреждения вошел в Черное море и нарушил российские границы. Военные сделали предупредительные выстрелы, и эсминец через какое-то время покинул территорию РФ.