Российские корабли проследили за действиями украинских катеров в Азовском море

Российские боевые корабли отреагировали на действия украинских катеров, которые проводили учения по противодесантной обороне на побережье Азовского моря. Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины.

В Азовском море проходили украинские учения. В ней участвовали Мариупольский отряд Морской охраны и подразделения Военно-морских сил ВСУ. Ночью корабли и катера вышли в море. Они провели тренировку по безопасности, обследованию территории и огневой поддержке с моря.

Корабли и катера отрабатывали предупредительную стрельбу, а также ликвидацию подводной мины. Когда суда прибыли на место будущих учений, отряды заметили, что к ним приближается российский корабль. Это было судно береговой охраны пограничной службы России.

«Несмотря на частые провокации российской стороны в акватории Азова, участники учений были готовы реагировать на изменения обстановки. Однако „недружественные соседи“ легли в дрейф и следили за происходящим на расстояния около шести морских миль», — говорится в сообщении службы.

В конце июня британский эсминец Defender без предупреждения вошел в Черное море и нарушил российские границы. Военные сделали предупредительные выстрелы, и эсминец через какое-то время покинул территорию РФ.