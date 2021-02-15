Российские корабли примут участие в учениях «Аман-2021»

В Аравийское море вышел отряд кораблей ВМФ РФ в рамках совместных учений с пакистанскими судами «Аман-2021». Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на оборонное ведомство России.

По данным информагентства, в море вышли фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательный буксир СБ-739. В течение двух дней они примут участие в тренировках по совместному маневрированию и отработают взаимодействие при отражении атак быстроходных малоразмерных целей. Учения продлятся до 16 февраля.