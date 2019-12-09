Российские корабли подготовили к применению гиперзвуковых ракет «Циркон»

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» теперь могут размещать на всех российских кораблях новых проектов.

«Все новые проекты кораблей, которые мы строим, они с точки зрения пусковых установок универсальны для целого семейства ракет, в том числе тех, которые вы назвали», — приводит ТАСС ответ Рахманова на вопрос журналистов о перевооружении боевых кораблей ВМФ России. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил увеличить количество кораблей, которые могут нести на борту ракеты «Калибр» и «Циркон».

Шойгу поручил сделать больше кораблей с ракетами «Циркон» и «Калибр» Подробнее

Гиперзвуковая ракета «Циркон» может поражать как морские, так и наземные цели. Скорость ее полета достигает девяти Махов (более 10 тысяч километров в час). Дальность полета этой ракеты — более одной тысячи километров.

Крылатые ракеты «Калибр» также предназначены для уничтожения целей на суше и море. Дальность стрельбы по морским целям — 370 километров, по наземным — 2,6 тысячи километров.