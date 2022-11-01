Российские конструкторы создали антидроновое ружье ЛПД-802 | 360°

Армия 01 ноября 2022, 11:47 Российские конструкторы создали антидроновое ружье ЛПД-802 ТАСС: в России начали испытание ружья ЛПД-802 против американских беспилотников

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Специалисты Лаборатории противодействия промышленному шпионажу (АО «Лаборатория ППШ») создали и отправили на испытания новую версию ружья радиоэлектронной борьбы ЛПД-802, которое подавляет американские беспилотники. Об этом сообщил ТАСС.

«Подавитель беспилотных летательных аппаратов ЛПД-802 проходит все необходимые испытания», — рассказали разработчики.

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Они уменьшили размер ружья, полностью изменили его внешний вид, увеличили мощность и емкость аккумуляторов, добавили дополнительный диапазон частот и другие опции для подавления каналов спутниковых навигационных систем. Теперь ружье-антидрон сможет бороться с американскими беспилотниками.

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Непрофессионал не сразу распознает в ЛПД-802 средство радиоэлектронной борьбы. Оно напоминает карабин, его презентацию провели на Международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO 2021. Антенна похожа на ствол ружья, а аккумулятор поставили на место магазина.

ЛПД-802 весит, как автомат Калашникова, 3,5 килограмма и действует на беспилотники с расстояния до полутора километра.