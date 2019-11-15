Российские «Калибры» в Черном море испугали украинского адмирала

Из-за появления кораблей-носителей крылатых ракет «Калибр» боевой потенциал Черноморского флота России значительно повысился. Страна, считают в Киеве, создала в регионе мощную оборонную систему.

С таким заявление выступил командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко во время своего выступления на Международной конференции по морской безопасности в Одессе. Его слова привела пресс-служба украинского Минобороны.

«За пять лет, начиная с 2014 года, Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота», — заметил Воронченко.

По его словам, Москве удалось «сконцентрировать в Черном море новые корабли и подводные лодки». Эти суда оснащены ударным ракетным оружием типа ракет «Калибр», которые обладают дальним действием. К концу следующего года, добавил командующий Военно-морскими силами Украины, потенциал России вырастет до 168 ракет. Сейчас он равняется 72 единицам.

Адмирал заметил, что в регионе российской стороной создана глубоко эшелонированная система противокорабельной обороны. Новые установки С-400 усилили систему ПВО России, а ее авиационный парк вырос — в нем появились новые истребители и бомбардировщики.

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Киеву, подчеркнул Игорь Воронченко, нужно ответить на существующие угрозы должным образом. Государству необходимо восстановить военно-морские возможности украинского флота. Кроме того, стоит увеличить корабельно-катерный состав и нарастить «качественное сотрудничество» со странами НАТО.