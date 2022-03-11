Российские истребители за сутки сбили три украинских вертолета Ми-24 и восемь беспилотников

Российские истребители в ходе спецоперации на Украине за последние сутки сбили три украинских вертолета Ми-24 и восемь беспилотников, в том числе пять Bayraktar TB-2. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные утром в пятницу нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской военной инфраструктуры. Были выведены из строя аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.

Истребители ВКС и войсковые ПВО за сутки сбили три украинских вертолета Ми-24. Также уничтожены восемь беспилотников, в том числе пять Bayraktar TB-2 турецкого производства.

В Минобороны РФ сообщили, что ополченцы продолжили движение на мариупольском направлении. Военнослужащим Народной милиции ДНР удалось освободить от украинских нацистов Волноваху. Взяты под контроль ряд населенных пунктов.

Ранее в представительстве ДНР при Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) сообщили об обстреле украинскими карателями Горловки. По населенному пункту выпустили около 30 ракет из комплексов «Град».