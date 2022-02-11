Российские истребители уничтожили «врага» на учениях «Союзная решимость»

В ходе российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022» истребители Су-35С ВКС России отработали уничтожение воздушных целей. Также они выполнили патрулирование вдоль границ Союзного государства. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Боевые расчеты подразделений ПВО Восточного военного округа обнаружили приближающуюся условную воздушную цель в рамках учений. Для перехвата цели по команде «Воздух» были подняты истребители СУ-35С ВКС России.

«После взлета российские летчики выполнили захват и условное уничтожение воздушной цели, а также отработали задачи воздушного патрулирования вдоль границы Союзного государства», — сообщили в военном ведомстве.

Совместные российско-белорусские военные учения «Союзная решимость — 2022» начались 10 февраля и продлятся по 20 февраля. Войска двух государств отработают аспекты пресечения внешней агрессии и внутренних террористических угроз.

Практические действия войск проходят на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.