Российские истребители Су-57 заинтересовали Турцию

Он особо отметил, что вопрос выбора, который стоит перед Турцией только технический.

Турция выиграет, если купит Су-57 вместо F-35. Почему? Подробнее

«Су-35 прекрасно зарекомендовал себя в Сирии. Это один из лучших самолетов поколения 4+, сегодня многие страны ведут разработки самолетов 5-го поколения», — сказал вице-премьер и подчеркнул, что пока вряд ли какой-либо из стран удалось достичь тех характеристик в боевой авиации, которые есть у России.

Юрий Борисов напомнил, что ранее Турки отдали предпочтение российскому зенитно-ракетному комплексу С-400, когда США настаивали на покупке Анкарой своей системы Patriot.

«Возможно, они сделают выбор и в сторону нашей боевой авиации, исключать нельзя», — подчеркнул Юрий Борисов.

Во время авиасалона «МАКС-2019» который прошел в конце августа в подмосковном Жуковском президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану показали российские истребители Су-35 и Су-57. Турецкий лидер проявил существенный интерес к этим самолетам.

Ранее США исключили Турцию из проекта по созданию истребителя F-35. Это стало ответом Вашингтона на отказ Анкары приобрести их зенитно-ракетный комплекс Patriot. Тогда Анкара предпочла приобрести российскую систему С-400.