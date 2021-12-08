Российские истребители Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем

Французские самолеты Dassault Mirage 2000, Dassault Rafale и С-135 пролетали над акваторией Черного моря. Их сопроводили российские истребители Су-27. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Национального центра управления обороной России.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух были подняты истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — заявили в ведомстве.

Российские истребители не допустили нарушения границы страны, передал RT.